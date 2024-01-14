Российское посольство предупредило о последствиях военных ударов по Йемену

Военные удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам в Йемене угрожают дальнейшим ухудшением положения населения страны. О таких последствиях предупредили представители российского посольства в Йемене, комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале МИД России.

В ведомстве напомнили, что США и Великобритания нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена 12 января.

Власти США и Соединенного Королевства назвали эту атаку ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Уточнялось, обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион.

Как указали представители группировки, 11 человек стали жертвами 73 ударов союзников по столице страны Сане и портовым городам Йемена.