Путин на встрече с Белозеровым заинтересовался новым вагоном

"В конце года у нас пройдет сертификацию и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м", - сообщил он.