Все больше представителей американского истеблишмента начинают задаваться вопросом, куда тратятся деньги, выделяемые Киеву, и насколько эффективна эта финансовая помощь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

"Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы. Все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму", — уточнил Песков. News.ru