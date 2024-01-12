Песков: Россия осуждает удары США по Йемену

Россия осуждает атаки Соединенных Штатов Америки и Великобритании по Йемену. Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций по этому вопросу, принятая ранее, не дает никакого права на нанесение ударов. Об этом в пятницу, 12 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СБ ООН ранее принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море, в которой выражено требование немедленно прекратить атаки на суда. За документ проголосовали 11 стран. Песков напомнил, что Россия, а также Алжир, Китай и Мозамбик воздержались от вотирования. Он отметил, что атаковавшие Йемен страны попытались подвести международную правовую основу под свои действия.

— Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция, — приводит слова Пескова РИА Новости.

В ночь на пятницу, 12 января, Соединенные Штаты Америки и Британия начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов).

Президент США Джо Байден распорядился нанести удар по позициям хуситов в Йемене во вторник, 9 января. Решение было принято после атаки на американский корабль в Красном море.