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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Точной даты оглашения послания Федеральному Собранию президентом России Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
© ТАСС

«Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.

В 2023 году глава государства огласил послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. В своей речи Путин перечислил ряд задач, стоящих перед страной и заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

До этого президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.

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