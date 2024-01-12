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МИД РФ считает обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе деструктивными

Москва считает обвинения армянских политиков в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивными, это попытки подтасовать факты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ счел деструктивными обвинения Армении в адрес миротворцев
© РИА Новости

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", - сказала она.

Дипломат в этой связи также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".

"По-другому я не могу это как-то оценить", - подчеркнула Захарова.

Политика
Мария Захарова
МИД России