МИД РФ счел деструктивными обвинения Армении в адрес миротворцев

МИД РФ считает обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе деструктивными
Москва считает обвинения армянских политиков в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивными, это попытки подтасовать факты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", - сказала она.
Дипломат в этой связи также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности".
"По-другому я не могу это как-то оценить", - подчеркнула Захарова.