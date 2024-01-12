Посольство России в Йемене прокомментировало удары США по хуситам

Данных о россиянах, пострадавших при ночных ударах США и Великобритании при ночных ударах по объектам хуситов не поступало. Авиаудары по территории страны прокомментировало посольство России в Йемене в своем Telegram-канале.

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«Информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в Посольство не поступало. Продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США нанести удары по Йемену является пренебрежением международным правом. По ее словам, США полностью пренебрегают им во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.