Захарова прокомментировала рост напряженности на Корейском полуострове

Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом политики США, которая расшатывает безопасность в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США, он ставит под угрозу безопасность региона», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что обострение ситуации в отношениях между Северной и Южной Кореей свидетельствует о том, что санкционные и силовые методы США ставят под угрозу как безопасность полуострова, так и стран Северо-Восточной Азии.