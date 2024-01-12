Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об исчезновении поставляемого Киеву оружия, заявил, что воровство у украинских властей «в крови на генетическом уровне». В своем Telegram-канале он отметил, что все выделяемые Западом деньги в конечном счете будут похищены.

Напомним, что ранее The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора министерства обороны США Роберта Сторча писала, что Пентагон не следил за поставляемым Украине вооружением. В результате исчезло почти 40 тысяч различных единиц оружия на 1 млрд долларов. Среди них были дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения.

Медведев в своем посте упомнил эту публикацию и отметил, что слова о том, что украинские власти «безгрешные стяжатели», оказались ложью и Киев расхищает огромные средства. По словам зампреда Совбеза, теперь в США опасаются, что оружие могло попасть в руки контрабандистов.

«Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», — заключил политик.