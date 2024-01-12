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Захарова: заявления политиков НАТО и ЕС по Белгороду показали отсутствие их порядочности

Заявления политиков НАТО и Европейского Союза по Белгороду свидетельствуют об отсутствии у них порядочности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие заявления свидетельствуют об отсутствии у еэсовских и натовских политиков, еврочиновников контрагрументов, да и элементарной порядочности. Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей, даже если это выходит так кощунственно и кроваво, - сказала Захарова. - Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна".

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