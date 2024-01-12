Захарова назвала рейдерством экспроприацию Дома Москвы в Риге

"Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала дипломат.