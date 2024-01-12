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Захарова: РФ квалифицирует экспроприацию Дома Москвы в Риге как рейдерство

Москва квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге как рейдерство и воровство в государственном масштабе, ответные шаги РФ на такой шаг Латвии будут крайне болезненными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Захарова назвала рейдерством экспроприацию Дома Москвы в Риге
© РИА Новости

"Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала дипломат.

Ранее стало известно о решении властей Латвии передать Дом Москвы в собственность латвийского государства, соответствующий шаг утвердил Сейм балтийской республики. Согласно плану действий в отношении Дома Москвы, здание будет продано, а вырученные средства переданы Украине. Как утверждает парламентская комиссия по национальной безопасности, эти действия обеспечат прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы.

Посольство РФ отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Риге

Право собственности на здание Дома Москвы в Риге закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.

Политика
Мария Захарова
МИД России