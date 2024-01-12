Захарова назвала рейдерством экспроприацию Дома Москвы в Риге

Захарова: РФ квалифицирует экспроприацию Дома Москвы в Риге как рейдерство
Москва квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге как рейдерство и воровство в государственном масштабе, ответные шаги РФ на такой шаг Латвии будут крайне болезненными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе. Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - сказала дипломат.
Ранее стало известно о решении властей Латвии передать Дом Москвы в собственность латвийского государства, соответствующий шаг утвердил Сейм балтийской республики. Согласно плану действий в отношении Дома Москвы, здание будет продано, а вырученные средства переданы Украине. Как утверждает парламентская комиссия по национальной безопасности, эти действия обеспечат прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы.
Право собственности на здание Дома Москвы в Риге закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.