В Совфеде отреагировали на удары США по Йемену

Действия США, которые нанесли удары по Йемену, не вызвали ни у кого в Европе желания ввести санкции, заявил сенатор Андрей Клишас. Lenta.ru

«США, провозглашая свою исключительность и превосходство над любыми нормами международного права, без санкции Совбеза ООН, наносят удары по территории суверенного государства ( ни в первый раз уже, впрочем, ) и ни у кого в Европе это не вызывает желания ввести санкции и прочее, сами европейцы там на вторых ролях», — подчеркнул Клишас. Парламентская газета