Захарова оценила атаки США на йеменских хуситов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по йеменским хуситам примером «извращения резолюций СБ ООН» Британией и США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по военным объектам йеменских хуситов. В США заявили, что хуситы проигнорировали требования о прекращении атак на корабли в Красном море. Западные страны стремятся ослабить кампанию хуситов, начатую в ответ на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС.
11 января Совет безопасности ООН принял резолюцию США, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. Резолюцию поддержали 11 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.
«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — подчеркнула Захарова.