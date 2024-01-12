Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по йеменским хуситам примером «извращения резолюций СБ ООН» Британией и США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по военным объектам йеменских хуситов. В США заявили, что хуситы проигнорировали требования о прекращении атак на корабли в Красном море. Западные страны стремятся ослабить кампанию хуситов, начатую в ответ на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС.