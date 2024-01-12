Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев цитатой прокомментировал прекращение помощи Украине со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно», — сказал парламентарий.

По его мнению, реальное прекращение помощи Киеву со стороны Вашингтона стало бы закономерным итогом и уроком для украинских властей.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.