Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры

Обеспечение интересов РФ в сфере обороны и безопасности и содействие в достижении целей специальной военной операции — ключевое направление деятельности прокуратуры. Такое определение дал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что 12 января в России традиционно отмечается день работника прокуратуры. Президент в своем поздравлении отметил, что работа прокуроров «всегда заметна», так как за каждым их решением стоят «вера людей в торжество справедливости и закона», а также «восстановленные права».

«И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы», — подчеркнул президент РФ.

Он указал, что среди приоритетных задач прокуроров — выявление и устранение нарушений трудовых и социальных прав граждан, контроль за четким соблюдением выплат, прав и льгот для военнослужащих РФ, участвующих в боях на Украине, а также их семей.