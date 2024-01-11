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Слуцкий предостерег от ударов западным оружием по территории России

Использование украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по территории России приведет к прямому противостоянию Москвы и Запада. Об этом комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий предостерег от ударов западным оружием по территории России
© Lenta.ru

Таким образом он прокомментировал позицию президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары Украины по российским регионам. Парламентарий призвал задуматься о последствиях такого шага.

«Для таких карисов, боррелей, зеленских и прочих марионеток США агрессивная словесная подпитка украинского конфликта стала способом политического выживания», — заявил он.

По словам Слуцкого, западные политики не заинтересованы в мире на Украине и лишь хотят «оставаться в "хозяйской струе" русофобии». Эстония, в свою очередь, претендует на «лавры разжигателя большой войны», добавил он.

Ранее Карис заявил, что нанесение ударов Украиной западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.

Политика
Алар Карис
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