Посольство РФ отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Риге

Российское посольство в Риге назвало передачу культурно-делового центра «Дом Москвы» в госсобственность «актом государственного грабежа». Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

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Дипломаты отметили, что 11 января 2024 года Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон, предусматривающий конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги.

«Расцениваем это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран», — пояснили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что уведомили латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, среди которых будет предъявление Риге компенсационных требований за причинённый материальный ущерб.