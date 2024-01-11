Посольство РФ отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Риге
Российское посольство в Риге назвало передачу культурно-делового центра «Дом Москвы» в госсобственность «актом государственного грабежа». Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Дипломаты отметили, что 11 января 2024 года Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил закон, предусматривающий конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги.
«Расцениваем это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран», — пояснили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что уведомили латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, среди которых будет предъявление Риге компенсационных требований за причинённый материальный ущерб.
Дипломаты подчеркнули, что действия властей Латвии создают крайне опасный прецедент.