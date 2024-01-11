Посольство РФ отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Риге

Принятие парламентом Латвии закона, предусматривающего конфискацию Дома Москвы в Риге, является правовым произволом и актом государственного грабежа. Об этом заявили в сообщении посольства России, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

"Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран", - прокомментировали российские дипломаты утверждение Сеймом Латвии в окончательном чтении закона "О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности", предусматривающего конфискацию принадлежащего России здания Дома Москвы в центре Риги.