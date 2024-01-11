Медведев рассказал о своем докладе Путину

«Об основных итогах деятельности нашей рабочей группы в 2023 году я доложил главе государства, вышло соответствующее указание президента. В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будем заниматься решением вопросов, связанных с их производством», — рассказал о своем отчете Медведев.