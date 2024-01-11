Медведев рассказал о своем докладе Путину
Президент России Владимир Путин заслушал доклад заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил сам Медведев в ходе заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса. Видео с заседания опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».
По словам зампреда Совбеза, по итогам доклада президент дал указание по вооружениям.
«Об основных итогах деятельности нашей рабочей группы в 2023 году я доложил главе государства, вышло соответствующее указание президента. В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будем заниматься решением вопросов, связанных с их производством», — рассказал о своем отчете Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что 2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма.
«Мы в ответе за судьбу Родины», — объявил зампред Совбеза.