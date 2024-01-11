В Кремле прокомментировали возможность сделать Хабаровск столицей ДФО

Речи о возврате Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) сейчас не идет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Об этом сейчас речи не идет», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, город в настоящее время развивается самостоятельно, возвращение статуса столицы округа не имеет сейчас важного значения.

«Он развивается своим ходом и совершенно неважно, у него есть статус центра или нет», — пояснил он.

Пресс-секретарь главы государства назвал Хабаровск чистым, прекрасным и огромным городом.