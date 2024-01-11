В Госдуме прокомментировали смерть худрука Малого театра Соломина

«Для нас, его коллег, товарищей по театральному цеху, и тех, кто работал в культуре, он был светочем, моральной опорой. Искренне жаль, что его больше нет с нами, но в нашей памяти, в наших сердцах он останется на десятилетия, и еще долго историки культуры, культурологи будут изучать его творчество и его жизнь», — заключила Драпеко,