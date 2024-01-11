Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя

"Cейчас работа в информационном пространстве - это очень важное поле боя", - сказал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год . "Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан", - отметил премьер.