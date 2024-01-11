На Запорожскую АЭС прибыли четыре наблюдателя МАГАТЭ

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я, ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.