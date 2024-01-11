Запад поддерживает нынешний киевский режим в том числе потому, что Украиной руководят неонацисты, которых в странах НАТО «так любят, холят и лелеют», и мстит России за ее неприятие любых форм неонацизма. Об этом написала в соцсетях 11 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Поэтому все, по ее словам, молчат, когда, например, по улицам столиц прибалтийских стран маршируют ветераны Waffen-SS, а также потомки и фанаты гитлеровских коллаборантов.

«Поэтому все молчат, когда политики и демонстранты выкрикивают нацистский лозунг «Слава Украине» или, как в случае с акцией 7 января, не стесняясь, зигуют. Именно поэтому страны ЕС и НАТО в подавляющем большинстве голосуют против резолюции ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма», — отметила официальный представитель российского МИД.

Запад ненавидит Россию за ее принципиальность в том, что касается неприятия любых проявлений неонацизма и попыток переписывания исторических событий, за сохранение подлинной исторической памяти, подчеркнула Захарова. За это, по ее мнению, западные государства и мстят России, ведя против нее гибридную войну и используя Киев в этих целях.