Путин объявил о запуске сайта, который познакомит с заповедными территориями
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Главной целью онлайн-ресурса станет освящение работы отечественных заповедных территорий.
По мнению российского лидера, создание сайта станет очередным шагом к тому, чтобы граждане страны смогли более детально ознакомиться с заповедниками, их фауной и флорой.
Запуск цифрового ресурса приурочен к памятной дате. Так, 11 января в России отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков.
— Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут, естественно, очень много заинтересует, но и с работой самих этих заповедных зон, — приводит заявление Владимира Путина ТАСС.
В сентябре президент России поблагодарил ученых за помощь амурским тиграм. Владимир Путин отметил, что День тигра является одним из значимых событий в общественной и культурной жизни не только Дальнего Востока, но и всей страны. По его словам, такой праздник обладает большим консолидирующим и просветительским потенциалом.
В конце октября Путин направил приветствие участникам и гостям премьерного показа документального фильма «Хозяин Алтайских гор», отметив вклад проекта в сохранение популяции снежного барса.