Гладков: ни одно предприятие Белгородской области не закрылось из-за обстрелов

"Белгородцы - это особый народ, потому что с тем, что выпало и выпадает на судьбу белгородцев, очень многие бы физически не справились. Но у нас же не закрылось ни одно предприятие. У нас создаются новые рабочие места, продолжают развиваться инвестиционные программы", - сказал Гладков.