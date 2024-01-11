Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России. Об этом говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки РФ (СВР).

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«При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны», - приводятся слова главы СВР России Сергея Нарышкина.

Вашингтон планирует использовать студентов для вмешательства в выборы в России, разжигания в стране межнациональной вражды и дискредитации власти в социальных сетях. Подготовка подобных «агентов» будет вестись на специальных семинарах - первый пройдет в Риге с 16 по 18 февраля.