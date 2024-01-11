СВР: США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами

США намерены раскачать ситуацию в России в преддверии президентских выборов и для этого планируют активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По словам главы спецслужбы, американцы «хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку» в России. При этом Вашингтон считает, что при «должной обработке» российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны и заменить собой «массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию».

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«По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек», — заметил он.

В СВР также обратили внимание на то, что Вашингтон предпринимает шаги по восстановлению контактов с россиянами и в дальнейшем планирует начать активно втягивать их в политическую борьбу с властью.

«Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях», — заметил Нарышкин.

Он также подчеркнул, что по имеющейся у Службы внешней разведки России информации, американцы также возлагают надежды «на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию».

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. В начале декабря о решении баллотироваться заявил действующий глава государства Владимир Путин. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты бывшего агрария Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, «Новые люди» — вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова.