Небензя: киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

"Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство, политическая система которого приобретает отчетливые тоталитарные черты", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине.