В Кремле ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по Украине

"По каким-то мирным процессам - здесь по-прежнему пустота", - подчеркнул Песков. "Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" [президента Украины Владимира] Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет", - указал пресс-секретарь главы государства. News.ru