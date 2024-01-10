Песков: масштаб СВО большой, некоторые накладки неизбежны

Масштаб специальной военной операции большой - какие-то накладки и проблемы все равно неизбежны, но Минобороны РФ и другие ведомства проделали гигантскую работу для их устранения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, комментируя некоторые организационные проблемы, о которых президенту РФ Владимиру Путину в последнее время рассказывали бойцы или их близкие.

"Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны", - сказал представитель Кремля.

Однако, продолжил он, "в целом работа проделана гигантская".

"Министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена", - подчеркнул Песков.

По его словам, отдельные примеры, когда происходят задержки тех или иных выплат или комиссий "к сожалению, неизбежны".

"Такое может быть, но опять же, чтобы какие-то разбалансировки ликвидировать, Путин как раз и просит конкретику. Он просит имена, фамилии, что именно задержали, насколько задержали, при каких обстоятельствах. Это позволяет системно проблемы решать", - указал Песков.