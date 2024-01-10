В России прокомментировали требование Зеленского к НАТО

«Страны, в которых идет конфликт, не могут стать членами НАТО. В том состоянии, в котором находится Украина, она выполняет роль, по сути, анти-России. [В случае принятия Украины] НАТО будет автоматически находиться в состоянии войны с Россией, если там будет действовать пятая статья, которая дает право членам НАТО рассчитывать на помощь всего альянса. Я не думаю, что альянсу очень захочется, чтобы солдаты отдавали жизни на поле боя на Украине, защищая Зеленского и его команду. Это все попытки привлечь к себе внимание, потому что интерес к Зеленскому поубавился», — сказал сенатор.