Путин назвал главный итог прошлого года

«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал он.