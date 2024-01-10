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Путин ответил анекдотом на вопрос об усталости от своей работы

Российский лидер Владимир Путин на вопрос о том, как он расслабляется шутливо ответил: «Я не напрягаюсь». Об этом глава РФ заявил в ходе общения с жителями чукотского города Анадыря.

Путин ответил анекдотом на вопрос об усталости от своей работы
© kremlin.ru

«Известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? — Я не напрягаюсь», — сказал Владимир Путин.

Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

После этого он подчеркнул, что это неправда, и жизнь нередко заставляет «напрячься».

«Я уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач чувствую», — подытожил президент.