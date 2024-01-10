ЖКХ, маткапитал и СВО: главные заявления Путина во время визита на Чукотку

Президент РФ Владимир Путин 10 января впервые посетил Чукотку с рабочей поездкой. Во время своего визита президент обсудил с жителями Анадыря темы ЖКХ, материнского капитала и выплат участникам СВО.

ЖКХ и ремонт школ

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Президент подчеркнул, что в случае с ремонтом школ и в сфере ЖКХ необходимо делать все вовремя, чтобы избежать провалов, сообщает ТАСС.

«Я вот с коллегами все время говорю об этом. Главное — не запускать проблему. <…> Главное — все делать вовремя, чтобы не было провалов. Потому что, когда провал наступает, то потом караул, где деньги взять», — сказал Путин.

Он отметил, что за 2023 год на систему ЖКХ из разных источников направили 337 миллиардов рублей.

Налоговые льготы

Путин поддержал предложение освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье, передает ТАСС. Он подчеркнул, что возможность сделать это есть, и пообещал поручить правительству проработать налоговую льготу. Путин заявил, что решение будет принято в ближайшее время.

Маткапитал

Путин заявил, что к идеям расширить использование материнского капитала нужно относиться аккуратно, чтобы не навредить интересам детей, сообщает РИА Новости. Президент подчеркнул, что потребностей у многодетных семей всегда много, они касаются и здоровья, и образования, и других сфер.

«Я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — заявил Путин.

Как уточняет ТАСС, президент выступил против использования маткапитала на покупку автомобиля.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели», — сказал он.

Вместо этого, по мнению Путина, можно ввести льготы на покупку машин для многодетных семей Дальнего Востока.

СВО

Путин сообщил, что ситуация с отпусками для раненых бойцов СВО исправляется, передает РИА Новости. По словам Путина, если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать: в следующие полгода военный должен отправиться на отдых.

Задержки с выплатами некоторым участникам спецоперации Путин объяснил бюрократическими сбоями, сообщает ТАСС.

«Все финансируется в абсолютно полном объеме. <… > Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев», — подчеркнул президент.