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МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре

Никаких происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано. Ситуацию в южноамериканской стране, где президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час из-за деятельности преступных группировок, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре
© Lenta.ru

«Посольство следит за ситуацией с российскими гражданами. Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала дипломат.

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Ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, президент ввел чрезвычайное положение и комендантский час, а Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито.

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