Захарова назвала цель тайной встречи по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тайная встреча по Украине, организованная командой Владимира Зеленского, не имеет никакого отношения к дипломатии и служит лишь пиару. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По данным агентства Bloomberg, 16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча представителей Украины, стран G7, Индии, Турции и самой Саудовской Аравии. Источники агентства сообщили, что во встрече участвовали советники по национальной безопасности этих стран. Одной из главных тем стала «формула мира» Зеленского.

По данным Bloomberg, прогресса на встрече в Эр-Рияде достигнуто не было: Индия, Турция и Саудовская Аравия призывали к прямому взаимодействию с Россией, а Украина и G7 этому сопротивлялись.

«Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского», - так прокомментировала встречу Захарова.

По ее словам, украинские власти ведут «постоянную активность в информационно-политическом пространстве», а в центре этой активности находится «тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые разрабатывали и вбрасывали».