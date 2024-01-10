$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

В МИД России оценили мобилизационный потенциал Украины

Мобилизационный потенциал Украины оценивается почти в три миллиона человек. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передают «Известия».

В МИД России оценили мобилизационный потенциал Украины
© ТАСС

По словам дипломата, «рамка мобилизационного потенциала», которая возникнет после принятия изменений в законопроект о мобилизации, пока до конца не ясна.

«Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 миллиона человек», — подчеркнул Мирошник.

Кроме того, посол уточнил, что, если к числу прибавить количество всех женщин этого же возраста, то цифра может вырасти до 10 миллионов. Однако мотивированный и готовый мобилизационный резерв составит «практически ноль», отметил он.

В парламент Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы предложению правительства.

Политика
Родион Мирошник
МИД России
Верховная Рада
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости