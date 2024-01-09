Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Красном море

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ. Отмечается, что контакт глав внешнеполитических ведомств был инициирован Тегераном.

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В ходе беседы Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом в Кермане. Также министры обсудили международную ситуацию, включая обстановку в секторе Газа и в Красном море.

Главы МИД подчеркнули актуальность наращивания практического сотрудничества. Кроме того, подтвержден обоюдный настрой на координацию усилий в противодействии терроризму. в ходе траурных шествий в память о гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате двух взрывов погибло больше 100 человек.