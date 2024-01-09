Друзья Жириновского рассказали о его предсказаниях о будущем Европы

Появились новые предсказания Жириновского по поводу будущего РФ, США и Европы
Прошло почти два года с момента смерти Владимира Жириновского, а его предсказания до сих пор до конца не раскрыты и не расшифрованы. Тайны политика постепенно раскрывают его друзья.
Так, основатель фракции ЛДПР еще в середине 2000-х сказал, что Крымский полуостров станет российским регионом. Тогда политик откровенно называл Украину «недогосударством» и считал, что нужно вернуть исконно русские области, которые вошли в состав другой страны.
— Семь областей скоро снова станут русскими, а Европа исчезнет. Россия всех победит — к 2030 году будет государство № 1, — говорится в одном из предсказаний Жириновского.
Кроме того, политик спрогнозировал Третью мировую войну с Соединенными Штатами, из которой Россия выйдет победителем. Также он предсказывал, что РФ останется крупнейшим европейским государством, и никто уже не сможет ей угрожать, передает starhit.ru.
Помимо этого, Жириновский дал прогноз касаемо будущего Соединенных Штатов Америки. Он утверждал, что выборы в 2024 году в стране не пройдут, потому что ее самой как таковой больше не будет.