Друзья Жириновского рассказали о его предсказаниях о будущем Европы

Прошло почти два года с момента смерти Владимира Жириновского, а его предсказания до сих пор до конца не раскрыты и не расшифрованы. Тайны политика постепенно раскрывают его друзья.

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Так, основатель фракции ЛДПР еще в середине 2000-х сказал, что Крымский полуостров станет российским регионом. Тогда политик откровенно называл Украину «недогосударством» и считал, что нужно вернуть исконно русские области, которые вошли в состав другой страны.

— Семь областей скоро снова станут русскими, а Европа исчезнет. Россия всех победит — к 2030 году будет государство № 1, — говорится в одном из предсказаний Жириновского.

Кроме того, политик спрогнозировал Третью мировую войну с Соединенными Штатами, из которой Россия выйдет победителем. Также он предсказывал, что РФ останется крупнейшим европейским государством, и никто уже не сможет ей угрожать, передает starhit.ru.