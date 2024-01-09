В Совфеде отреагировали на тайную встречу союзников Украины в Эр-Рияде

«Это еще одна иллюстрация того, чем занимается Вашингтон по Украине, — проводит тайные встречи, никому ничего не говоря ни о результатах, ни о смысле этой встречи, ни о целях. Понятно, почему не приглашают нас туда, было бы странно, если бы приглашали. Это еще одно доказательство того, что настоящим хозяином на территории Украины являются США. Украинская власть просто выполняет их поручения, периодически советуясь и получая указания: как действовать, на чем настаивать, где просить дополнительные деньги и вооружение. Ничего удивительного в этом нет, такие встречи, я думаю, продолжаются по всему миру», — сказал сенатор.