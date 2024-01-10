Правительство утвердило план на Год семьи в России

Правительство РФ утвердило план мероприятий по проведению в стране Года семьи. Он предусматривает и закрепление на федеральном уровне единого правового статуса и основных социальных гарантий для многодетных семей, продление выплат при рождении третьего ребенка и другие меры поддержки, сообщили в пресс-службе кабмина.
«План состоит из нескольких блоков. Первый блок включает чествование родителей, награжденных званием „Мать-героиня“, медалью и орденом „Родительская слава“, всероссийские конкурсы „Это у нас семейное“, „Семья года“ и торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Второй блок затрагивает мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми, и значительная часть плана направлена на работу с родителями», — указано на сайте кабмина.
Остальные блоки, входящие в план проведения Года семьи, это:
- мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми;
- культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия;
- мероприятия по укреплению ответственного родительства;
- мероприятия по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей;
- информационно-коммуникационные мероприятия;
- показатели эффективности реализации мероприятий в рамках проведения в РФ Года семьи.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, подписав соответствующий указ. Голикова подчеркнула, что главным будет создание условий для рождения первых детей в молодых семьях.