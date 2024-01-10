Правительство утвердило план на Год семьи в России

«План состоит из нескольких блоков. Первый блок включает чествование родителей, награжденных званием „Мать-героиня“, медалью и орденом „Родительская слава“, всероссийские конкурсы „Это у нас семейное“, „Семья года“ и торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Второй блок затрагивает мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми, и значительная часть плана направлена на работу с родителями», — указано на сайте кабмина.