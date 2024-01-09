Симоньян предложила аннулировать преступникам приобретенное гражданство РФ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила автоматически аннулировать приобретенное гражданство России в случае судимости. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал Маргариты Симоньян

Симоньян прокомментировала видео с задержанными по делу о поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова.

На записи двое из них рассказали, что ранее были судимы за грабеж. Также они заявили, что совершили поджог за деньги, получив задание через интернет.

Симоньян призвала правительство приравнять судимость к «автоматическому аннулированию» приобретенного гражданства РФ и запрещать въезд в Россию людям, чье гражданство было аннулировано.