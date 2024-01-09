Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и порядке использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении было прекращено 16 декабря 2023 года.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России. Документ публикует портал правовой информации.

Правительство России ещё в октябре 2020 года одобрило денонсацию соглашения с Казахстаном об узле «Балхаш».

В состав узла входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.