Кол-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу

Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу
Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина приступили к работе. Об этом говорится на сайте putin2024.ru.
На сайте говорится, что по телефону 8-800-301-21-85 граждане России «могут передать свои предложения и наказы кандидату».
Кроме этого, можно передать свои предложения и пожелания в общественную приемную действующего президента, которая находится по адресу Покровка, дом 47.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».