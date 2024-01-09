Кол-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу

Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина приступили к работе. Об этом говорится на сайте putin2024.ru.

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На сайте говорится, что по телефону 8-800-301-21-85 граждане России «могут передать свои предложения и наказы кандидату».

Кроме этого, можно передать свои предложения и пожелания в общественную приемную действующего президента, которая находится по адресу Покровка, дом 47.