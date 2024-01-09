Президент России Владимир Путин считает, что природа Байкала - одна из самых красивых в мире.

Глава государства высказался об этом в беседе с девочкой из Южно-Сахалинска, которая мечтала посетить озеро. Путин помог ей исполнить заветную мечту в рамках акции "Елка желаний". В телефонном разговоре президент расспросил о поездке не только саму восьмилетнюю Кристину Син, но и ее родителей. Мама школьницы ответила, что им все понравилось - семья многое успела посмотреть на Байкале.

"Славно. Это очень красивое место! Одно из лучших и самых красивых мест в мире. Я там тоже с удовольствием бывал", - отреагировал Путин.