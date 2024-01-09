Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать распространенное видео, записанное членом команды президента РФ Владимира Путина и "Народного Фронта" серба Деяна Берича, в котором он заявил о плохом обращении командования одного из полков к добровольцам из Сербии.

"Никак не могу прокомментировать. Это касается хода спецоперации. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это исключительная прерогатива министерства обороны", — сказал Песков на брифинге журналистам.

Ранее в Telegram-каналах, в том числе Baza, появилось видео Берича, на котором он заявил, что сербские добровольцы, участвующие в военной операции на Украине в составе ВС РФ, столкнулись с проблемами. По его словам, бойцам подразделения "Волк" сказали пойти на штурм, но не дали боеприпасов. Позже их пытались заставить признаться в том, что они шпионы. Он попросил компетентные органы изучить эти факты.