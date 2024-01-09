Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать информацию о том, что, по данным США, РФ якобы начала использовать ракеты из Северной Кореи.

«Я бы предпочел обратить внимание, что по нашей территории и по центру Белгорода в канун Нового года постоянно производились обстрелы снарядами, выпущенными в Германии, Соединенных Штатах и других странах», — отметил он.

До этого отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявлял, что у России есть достаточное количество ракет для уничтожения критической инфраструктуры и военных предприятий на территории Украины. Он отмечал, что российские войска за раз могут выпустить достаточно ракет, чтобы ударить как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса.