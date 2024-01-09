Кремль надеется, что последствия аварий на сетях ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области удастся устранить в ближайшее время, работа идет днем и ночью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ТАСС

«Несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы будут продолжаться, но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно, поэтому программы растянуты по времени. Речь шла о докладах президенту и координации работы со стороны главы государства», — сказал Песков в ходе брифинга. Газета.Ru