В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 19 регионов РФ

В центральный избирательный штаб президента России Владимира Путина ещё из 19 российских регионов поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года

Об этом говорится на сайте кандидата putin2024.ru.

Уточняется, что речь идёт о Карелии, Коми, Алтае, Тыве, Хакасии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также Алтайском, Красноярском краях и Ненецком автономном округе.

В настоящий момент продолжается подсчёт собранных подписей.